در آستانه آخر ماه صفر پیش فروش بلیت به مقاصد مشهد و از مشهد به سایر استان‌ها برای برگشت آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور برای پاسخگویی به موج سفر زائران امام رضا(ع) و تسهیل تردد آنان به مشهد مقدس و بازگشت ، در آماده‌باش کامل هستند.

قلیزاد ، معاون دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری گفت: پیش فروش بلیت به مقاصد مشهد و از مشهد به سایر استانها برای برگشت آغاز شده است .



وی افزود: بلیت به صورت مستمر در سکوهای فروش بلیت وجود دارد .



گزارش از فروزان حسن پور خبرنگار خبرگزاری صداوسیما.

