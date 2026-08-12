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در آستانه آخر ماه صفر پیش فروش بلیت به مقاصد مشهد و از مشهد به سایر استانها برای برگشت آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ ناوگان حملونقل جادهای کشور برای پاسخگویی به موج سفر زائران امام رضا(ع) و تسهیل تردد آنان به مشهد مقدس و بازگشت ، در آمادهباش کامل هستند.
قلیزاد ، معاون دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری گفت: پیش فروش بلیت به مقاصد مشهد و از مشهد به سایر استانها برای برگشت آغاز شده است .
وی افزود: بلیت به صورت مستمر در سکوهای فروش بلیت وجود دارد .
گزارش از فروزان حسن پور خبرنگار خبرگزاری صداوسیما.