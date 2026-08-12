مدیرعامل سرای نوآوری کشاورزی کشت‌بافت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از راه‌اندازی گلخانه هوشمند ۳۲۰۰ مترمربعی در این واحد دانشگاهی خبر داد و گفت: اصلاح الگوی مصرف به تنهایی نمی‌تواند راه حل مشکلات باشد بلکه اصلاح الگوی تولید راه حل اساسی مشکلات است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ایران با ۹۳ درصد مساحت خشک و نیمه‌خشک، با بیلان منفی ۱۳۱ میلیارد مترمکعبی آب زیرزمینی و کاهش ۳.۶ میلیون هکتاری منابع طبیعی، نشان داده که کشاورزی سنتی نمی‌تواند بار توسعه را به دوش بکشد لذا اصلاح الگوی تولید به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. در این میان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با بهره‌برداری از گلخانه هوشمند ۳۲۰۰ متری، گامی عملی در مسیر کشاورزی دانش‌بنیان برداشته است.

هادی کیادلیری، مدیرعامل سرای نوآوری کشاورزی کشت‌بافت واحد علوم و تحقیقات و عضو هیئت علمی این واحد دانشگاهی، با اشاره به چالش‌های پیش روی کشاورزی کشور، گفت: قسمت بزرگی از بار توسعه کشور بر دوش کشاورزی است، اما کشاورزی در ایران که ۹۳ درصد آن خشک و نیمه‌خشک است، با روش‌های سنتی قادر به حمل این بار نیست.

وی افزود: متأسفانه این ناکارآمدی، بار خود را بر دوش منابع طبیعی و محیط‌زیست می‌اندازد؛ به‌طوری که برای افزایش تولید، مجبور به توسعه سطح زیر کشت می‌شویم. آمار‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹، حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار به اراضی کشاورزی افزوده و به همان نسبت از اراضی منابع طبیعی کاسته شده است.

کیادلیری با اشاره به بحران آب در کشور، تصریح کرد: بیلان منفی ۱۳۱ میلیارد مترمکعبی سفره‌های آب زیرزمینی و فرونشست‌های ناشی از برداشت‌های بی‌رویه، زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند. سالانه حدود ۵ میلیارد مترمکعب به این بیلان منفی اضافه می‌شود و به تبع آن، چاه‌های غیرمجاز نیز افزایش می‌یابد.

اصلاح الگوی مصرف در کنار اصلاح الگوی تولید کارساز خواهد بود

این عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات، با تأکید بر لزوم تغییر نگاه از مصرف به تولید، خاطرنشان کرد: ما همواره بر طبل اصلاح الگوی مصرف کوبیده‌ایم که خود ضرورتی انکارناپذیر است، اما مهم‌تر از آن، اصلاح الگوی تولید است. این امر ممکن نیست مگر با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین.

وی افزود: تمرکز صرف بر رفتار مصرف‌کننده، بدون اصلاح ساختار تولید، موجب انتقال بخش عمده مسئولیت و هزینه‌های ناکارآمدی به جامعه می‌شود. ریشه بسیاری از مشکلات در شیوه تولید نهفته است، نه صرفاً در نحوه مصرف.

کیادلیری بیان کرد: ما باید به‌سوی بهره‌وری بیشتر، سلامت غذایی بهتر، کاهش مصرف منابع و تاب‌آوری محیط‌زیست حرکت کنیم. هرچند که امروزه به دلیل شرایط اقتصادی، دسترسی به این فناوری‌ها گران‌تر شده و از دسترس خارج می‌شود.

دانشگاه آزاد؛ بزرگترین شبکه گلخانه‌ای هوشمند کشور

مدیرعامل سرای نوآوری کشاورزی کشت‌بافت، امنیت غذایی، مدیریت منابع آب، تغییرات اقلیم و توسعه کشاورزی هوشمند را از مهم‌ترین چالش‌های کشور دانست و گفت: در چنین شرایطی، دانشگاه‌ها علاوه بر نقش آموزشی و پژوهشی، می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، زیرساختی و انسانی خود، راهکار‌های عملی ارائه دهند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی، تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با گستردگی جغرافیایی، برخورداری از اراضی مناسب در بسیاری از واحدها، اعضای هیئت علمی متخصص و دانشجویان توانمند، ظرفیت آن را دارد که به بزرگترین شبکه گلخانه‌ای آموزشی، پژوهشی و فناورانه کشور تبدیل شود.

کیادلیری افزود: به همین دلیل، اعتقاد دارم که باید شبکه گلخانه‌ای هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی را در دستور کار قرار دهیم.

از تولید ۵۰ هزار گیاهچه تا برداشت ۴ تن خیار در دو هفته

عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات، در ادامه به اقدامات عملی انجام‌شده در این واحد دانشگاهی اشاره کرد و گفت: واحد علوم و تحقیقات گامی عملی برداشته و گلخانه‌ای به مساحت ۳۲۰۰ مترمربع با تکنولوژی مطلوب احداث کرده است. از این مساحت، ۲۲۰۰ متر به کشت هیدروپونیک صیفی‌جات و ۱۰۰۰ متر به کشت گونه‌های تولیدشده در آزمایشگاه کشت‌بافت اختصاص یافته است.

وی افزود: آزمایشگاه ۲۰۰ مترمربعی با ۳۱ قفسه نوری، ۴ دستگاه لامینور و تجهیزات پیشرفته کشت‌بافت راه‌اندازی شده که تاکنون بیش از۵۰ هزار گیاهچه از ۳۰ رقم گیاهی در دو دسته‌ی پایه‌های رویشی گیاهان میوه‌ای و گیاهان زینتی تولید کرده است.

کیادلیری با اشاره به دستاورد‌های اولیه بخش هیدروپونیک، تصریح کرد: در بخش هیدروپونیک، فعلاً در ۲۲۰۰ متر، کشت خیار آغاز شده و در دو هفته اول، حدود ۴ تن خیار برداشت شده است.

وی با تأکید بر نقش دانشجویان در این پروژه، خاطرنشان کرد: در این مسیر از دانشجویان متخصص استفاده می‌کنیم؛ هم دانشجویان شاغل به تحصیل و هم فارغ‌التحصیلانی که در بخش‌های کشت‌بافت و گلخانه مشغول به کار شده‌اند. این یکی از گام‌های مهم در راستای عملیاتی‌سازی دانش در عرصه تولید است.

مدیرعامل سرای نوآوری کشاورزی کشت‌بافت، در تشریح اهداف کلان این پروژه، بیان کرد: هدف غایی این طرح، ارتقای جایگاه دانشگاه آزاد در حوزه فناوری‌های نوین کشاورزی، افزایش مهارت‌های عملی دانشجویان، ارتباط مؤثر آموزش با تولید، توسعه پژوهش‌های کاربردی و پایان‌نامه‌های مسئله‌محور است.

وی در پایان تأکید کرد: ایجاد درآمد‌های پایدار غیرشهریه‌ای برای دانشگاه و توسعه همکاری با صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی از اولویت‌های ماست و امیدواریم بتوانیم گامی مؤثر در راستای امنیت غذایی و توسعه علم و دانش در حوزه کشاورزی برداریم.