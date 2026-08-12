به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ۲۴ ساعت گذشته شاهد جوی نسبتا آرام دراغلب نقاط استان مرکزی و جنوبی استان بودیم هرچند رگبار‌های باران و رعد و برق نیز از برخی نقاط شمالی استان گزارش شد.

براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با ادامه فعالیت امواج تراز میانی جو امروز و فردا انتظار رگبار‌های خفیف و پراکنده باران در برخی نقاط شمالی استان را داریم.

از روز جمعه این امواج بارشی استان را ترک خواهند کرد.

با افزایش گرادیان خطوط فشاری در منطقه از اوایل هفته آینده با افزایش سرعت وزش باد در استان مواجه خواهیم شد که در برخی نقاط به ویژه در نیمه جنوبی استان گاهی باد نسبتا شدید پیش بینی می‌شود که با احتمال خیزش گرد و خاک همراه است.

از نظر دمایی هم در روز‌های آینده تغییرات چندان محسوسی دراستان روی نخواهد داد.