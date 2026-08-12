به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس ستاد آزمون‌های استان اصفهان گفت: ۵۷ هزار و ۸۹۱ داوطلب در آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم، روز‌های پنجشنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ مرداد در استان اصفهان شرکت می‌کنند.

علی بهرامی افزود: امسال به دلیل فشردگی زمانی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم همزمان با کنکور سراسری و در همان آزمون برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در نخستین نوبت این رقابت، صبح روز پنجشنبه بیست و نهم مرداد، ۲۳ هزار و ۷۰۰ داوطلب در گروه علوم تجربی پا به عرصه رقابت می‌گذارند، در نوبت عصر همان روز، فضای حوزه‌های امتحانی به تکاپوی چهار هزار و ۳۰۵ نفر در گروه هنر و پنج هزار و ۱۴۶ نفر در گروه زبان‌های خارجی اختصاص خواهد یافت.

بهرامی گفت: در نوبت صبح روز جمعه ۳۰ مرداد نیز، ۹ هزار و ۸۲۰ نفر در گروه علوم ریاضی و فنی در کنار ۱۴ هزار و ۹۲۰ متقاضی گروه علوم انسانی برای تصاحب کرسی‌های دانشگاهی به میدان می‌آیند.

وی ادامه داد: در کلان‌شهر اصفهان، پنج حوزه امتحانی جامع شامل دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، دانشگاه پیام نور و دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی برای میزبانی شایسته از این رویداد علمی در نظر گرفته شده‌اند.