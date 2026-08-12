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معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان بر ضرورت جایگزینی کیسههای پارچهای و محصولات سازگار با محیط زیست به جای کیسههای پلاستیکی برای کاهش آثار زیستمحیطی این مواد تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، فرهاد قلینژاد در نخستین جلسه کمیته تخصصی کاهش مصرف پلاستیک در اهواز اظهار کرد: مصرف بیرویه پلاستیک و ورود این مواد به طبیعت، منابع آبی و خاک، به یکی از چالشهای جدی محیط زیست تبدیل شده و آثار آن در نقاط مختلف استان قابل مشاهده است.
وی با اشاره به تصویب آییننامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی در سال ۱۴۰۱ افزود: این آییننامه وظایف دستگاههای مختلف را در زمینه تولید، عرضه، مصرف، آموزش و فرهنگسازی مشخص کرده است، اما اجرای کامل آن نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاههای مرتبط است.
قلینژاد با تاوید بر اینکه آموزش و فرهنگسازی مهمترین محور کاهش مصرف پلاستیک است گفت: باید برنامههای هدفمند آموزشی از مدارس و خانوادهها تا فروشگاهها، اصناف و مراکز خرید در استان اجرا شود و استفاده از کیسههای پارچهای و سایر محصولات سازگار با محیط زیست به تدریج جایگزین کیسههای پلاستیکی شود.
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: همکاری با فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای، حمایت از تولیدکنندگان محصولات جایگزین پلاستیک و استفاده از ظرفیت تسهیلات صندوق ملی محیط زیست از جمله اقداماتی است که میتواند به اجرای موثر این برنامه کمک کند.
وی همچنین بر ضرورت نظارت بر تولید محصولات پلاستیکی و رعایت استانداردها تاکید کرد و گفت: باید از تولید و عرضه محصولات پلاستیکی حاوی مواد و افزودنیهای غیرمجاز که میتوانند موجب تولید ریزپلاستیک و آلودگی منابع آب و خاک شوند، جلوگیری شود.
قلینژاد با اشاره به اهمیت پاکسازی طبیعت از پسماندهای پلاستیکی اظهار کرد: شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و سایر دستگاههای متولی باید با مشارکت صنایع، اصناف و سازمانهای مردمنهاد، برنامههای پاکسازی محیط زیست را تقویت کنند.
وی افزود: پویش خوزستان پاکیزه نیز با هدف افزایش مشارکت عمومی و دستگاههای اجرایی در پاکسازی محیط زیست استان دنبال میشود.
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: نخستین جلسه کمیته تخصصی کاهش مصرف پلاستیک باید آغازگر یک برنامه مستمر باشد و جلسات این کمیته برای پیگیری تکالیف دستگاهها و اجرای برنامههای آموزشی، فرهنگی و اجرایی در استان تداوم یابد.
براساس این گزارش گسترش مصرف کیسهها و محصولات پلاستیکی و ماندگاری طولانیمدت آنها در طبیعت، موجب افزایش آلودگی خاک، منابع آبی و محیط زیست شده است تجزیه تدریجی پلاستیکها همچنین میتواند به شکلگیری ریزپلاستیکها و ورود آنها به چرخههای طبیعی منجر شود موضوعی که کاهش مصرف پلاستیک و استفاده از محصولات جایگزین را به ضرورتی زیستمحیطی تبدیل کرده است.