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آبوهوای مطبوع و مناظر چشمنواز دره برفین در ماوشان رود، موجب شده است تا امامزاده محسن(ع) همدان به یکی از مقصدهای فرهنگی و گردشگری مذهبی تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در ۱۵ کیلومتری شهر همدان و در انتهای درهای سرسبز و بکر به نام برفین، بقعۀ ساده، اما باشکوه امامزاده محسن(ع)، معروف به امامزاده کوه، قرار دارد.
این بقعه، یادگاری ارزشمند از قرن هشتم هجری و دورۀ ایلخانی است که بر روی بنایی قدیمیتر از سدۀ ششم ساخته شده است.
سالانه هزاران زائر و گردشگر از شهرهای مختلف، برای بهرهمندی از برکات معنوی و طبیعت بکر امامزاده محسن(ع)، راهی این منطقه میشوند.
بسیاری از خانوادهها، با خرید سوغاتی از بازارچۀ محلی، پس از زیارت، خاطرهای خوش از این سفر معنوی به یادگار میبرند.