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سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI، از تحولی بنیادین در قابلیتهای ChatGPT خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل OpenAI اعلام کرد: در نسخههای آتی، ChatGPT دسترسی گستردهتری به محیط کاربری خواهد داشت؛ به طوری که میتواند صفحهنمایش کاربر را مشاهده کرده و جلسات و تماسهای صوتی را ضبط کند. این هوش مصنوعی با دسترسی به دادههای حیاتی مانند ایمیلها، پیامکها، اسناد و پیامهای Slack، میتواند تصویری کامل از فعالیتها و نیازهای روزمره کاربر به دست آورد.
سم آلتمن در توضیح این قابلیتهای جدید تأکید کرد: هدف از این دسترسیها، جایگزینی با انسان یا تصمیمگیری به جای کاربر نیست، بلکه هدف خلق یک «همکار هوشمند» است.
این دستیار پیشرفته میتواند حجم عظیمی از اطلاعات پراکنده را مدیریت کند، ایدههای جدیدی را بر اساس دادههای موجود پیشنهاد دهد، اشتباهات کاربر را گوشزد کند و کارهای زمانبری نظیر آمادهسازی اسناد و گزارشها را در کمترین زمان ممکن به سرانجام برساند.