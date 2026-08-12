براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته توده هوای گرم و وقوع دما‌های ۴۹ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی تداوم خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: طی امروز سرعت وزش باد در بخش‌های شمالِ غربی، غربی، جنوبی و مرکزی در حد متوسط خواهد بود.

محمد سبزه‌زاری افزود: از فردا تا اواسط وقت یکشنبه (بویژه طی صبحگاه و شامگاه)، جریانات گرم و مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در سواحل، نیمه جنوبی، بخش‌های مرکزی و تا حدودی غربی و شمالی استان خواهد شد.

وی گفت : در شبانه روز گذشته امیدیه با ۵۰.۲ و ایذه با ۲۴.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۸ و کمینه دمای ۳۰.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.