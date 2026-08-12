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مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش گفت: برای سال تحصیلی آینده، درصدد هستیم طرح «هر کلاس، یک خبرنگار» را در مدارس شاهد اجرا کنیم تا فعالیتهای علمی، فرهنگی، آموزشی و ترویجی دانشآموزان انعکاس پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، زهرا پناهیروا ، از برنامهریزی برای توسعه فعالیت خبرنگاران دانشآموز در سال تحصیلی آینده خبر داد و گفت: از سالهای گذشته این اقدام را آغاز کردهایم و قصد داریم در سال تحصیلی آتی آن را گسترش دهیم. این گسترش میتواند در قالب طرحی باشد که هر کلاس، یک خبرنگار داشته باشد و فعالیتهای کلاسی خود را در حوزه علمی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و روایتهای اثرگذار و امیدبخشی که دانشآموزان و جامعه دانشآموزی تولید میکنند را انعکاس دهد.
وی با بیان اینکه خبرنگاری، فقط یک شغل نیست، بلکه رسالتی بزرگ در مسیر آگاهیبخشی، امیدآفرینی و انعکاس حقیقت است افزود : خبرنگاران با روایت درست و مسئولانه رویدادها و فعالیتهای مسئولان، نقش مهمی در ارتقای آگاهی جامعه و تقویت سرمایههای اجتماعی کشور ایفا میکنند.
مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: روایت زندگی، ایثار و فداکاری شهدا، جانبازان و آزادگان، اگر با زبان هنرمندانه و حرفهای رسانه بیان شود، قطعاً میتواند برای نسل جوان و نوجوان الهامبخش باشد و برای همه نسلها امیدآفرینی کند.
پناهی روا با بیان اینکه فعالیت خبرنگاران دانشآموز میتواند در حوزههای مختلف گسترش پیدا کند، گفت: با توجه به فعالیتهای گستردهای که در زمینههای مختلف، بهویژه در حوزه ایثار و شهادت و ترویج این فرهنگ در مدارس شاهد انجام میشود، گسترش فعالیتهای رسانهای دانشآموزان میتواند باعث ارتقای نگاه و نگرش جامعه نسبت به ارزشها شود.
وی همچنین افزود: تجهیز و توانمندسازی خبرنگاران دانش آموز را نیز دنبال میکنیم؛ زیرا اگر بتوانیم نقش خبرگزاری و خبرنگاری را در میان نسل نوجوان گسترش دهیم، قطعاً برای مدارس و جامعه مفید خواهد بود.
مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: این فعالیتها قطعاً میتواند مثمرثمر باشد و نقش اثرگذاری خبرنگاران را در سطح جامعه افزایش دهد.