به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، اهالی با ایمان و ولایتمدار چهار برج در صد و شصت و چهارمین تجمع انقلابی و دشمن شکن خود در نقاط مختلف این شهر، ضمن اعلام وفاداری به عهدشان با امام شهید انقلاب، بر پیروی از رهبر معظم انقلاب تاکید کردند.

مردم چهاربرج در شعارهای خود نیز تصریح کردند که هرگز در برابر زیاده خواهی های دشمنان متجاوز تسلیم نخواهند شد.