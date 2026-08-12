نخستین سند تقسیم‌نامه مبتنی بر ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، امروز (چهارشنبه) با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مشهد صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، این اقدام را گامی تحول‌آفرین در شفاف‌سازی معاملات ملکی و ساماندهی بازار پیش‌فروش مسکن عنوان کرد و بر الزام دریافت شناسه یکتا برای تمامی قرارداد‌های پیش‌فروش تأکید نمود. در حاشیه این رویداد، از بنای یادمان شهدای والامقام رونمایی شد

بابایی در این آیین با اشاره به اهداف کلان این قانون، اظهار داشت: با اجرایی شدن این بخش از قانون الزام، هرگونه پیش‌فروش ساختمان منوط به اخذ شناسه یکتا خواهد بود. این اقدام، نقطه عطفی در ساماندهی معاملات پیش‌فروش محسوب می‌شود و از بروز بسیاری از کلاهبرداری‌ها و دعاوی حقوقی در این حوزه جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود: صدور این سند، آغازگر دوره جدیدی از نظارت هوشمند بر معاملات غیرمنقول است و به تدریج شاهد تسری این فرآیند به تمامی نقاط کشور خواهیم بود.

اهدای گسترده اسناد مالکیت در نهضت ملی صدور اسناد

در ادامه این سفر و در راستای نهضت ملی صدور اسناد مالکیت، مراسم ویژه‌ای با حضور رئیس سازمان ثبت، جمعی از نمایندگان مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. در این مراسم، اسناد مالکیت اراضی و املاک مربوط به نهاد‌های زیر به نمایندگان آنها اهدا گردید:

- ستاد اجرایی فرمان امام (ره): با اهدای این اسناد، مشکل حقوقی بیش از یکهزار خانواده ساکن در این املاک، به‌طور کامل مرتفع شد.

- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

- آستان قدس رضوی

- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری

- وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال

رونمایی از بنای یادمان شهدا

در بخش دیگری از این مراسم معنوی، با حضور حسن بابایی، زنگنه، نماینده مردم تربیت حیدریه در مجلس شورای اسلامی و فرزند شهید والامقام، سرلشکر نورعلی شوشتری، از یادمان شهدای والامقام رونمایی شد. این یادمان به پاس قدردانی از ایثارگری‌های شهدای دفاع از حرم و انقلاب اسلامی، در محل سازمان ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی نصب شده است.

رئیس سازمان ثبت در این آیین اظهار داشت: تداوم راه شهیدان و خدمت بی‌وقفه به مردم، وظیفه اصلی ما در نظام جمهوری اسلامی است و امروز با افتخار از خانواده معزز شهید شوشتری که نماد استقامت و شجاعت هستند، تقدیر می‌کنیم.