همزمان با ۲۸ صفر سالروز رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، مراسم عزاداری در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با روز‌های پایانی ماه صفر، مراسم عزاداری دهه آخر صفر، در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد برگزار شد.همچنین این مراسم فردا پنجشنبه ۲۲ مردادماه ، نیز از ساعت ۷ تا ۸ صبح در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، واقع در خیابان آیت الله کاشانی روبروی بیمارستان دکتر مجیبیان، دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد نیز برپا است.

مراسم عزاداری و روضه خوانی سالروز رحلت پیامبر (ص) ، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و سالروز شهادت امام رضا (ع) نیز در جای جای استان یزد برپا است ومردم با حضور در مساجد و تکایا به عزاداری و سینه زنی می‌پردازند. روضه‌های خانگی در این ایام نیز در دارالعباده یزد برپا است.

همچنین همزمان با ۲۸ صفر سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) و رحلت پیامبر اکرم (ص) عزاداران از امامزاده شهیدان ابرکوه تا امامزادگان مهردشت، را پیاده روی کردند.

همزمان با ۲۸ صفر و سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) وشهادت امام حسن مجتبی (ع)، مراسم روضه خوانی در حسینیهٔ سالار شهیدان مجومرد برگزار شد. در این مراسم، یکی از روحانیون با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی پیامبر اسلام (ص)، فراز‌هایی از زندگانی آن حضرت و نحوهٔ برخورد و روش هدایتگری پیامبر (ص) را، برای حاضران بیان کرد.

همزمان با سالروز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، هیئت عزاداران حسینی روستای آخوند ملااسماعیل نصرآباد که چند روزی است در جوار حرم مطهر رضوی میهمان امام رئوف هستند، با برپایی دسته عزاداری و حضور در آستان قدس رضوی، به عزاداری و سینه‌زنی پرداختند.

در رشکوئیه نیز، به همت خیران سه هزار پرس غذا پخت و در بین عزداران توزیع شد.

در بخش عقدا نیز همزمان با سالروز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، مراسم عزاداری با حضور پرشور مردم و هیات‌های عزاداری برگزارشد.

همزمان با ۲۸ صفر سالروز ارتحال نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) و سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) مراسم عزاداری با حضور هیئات مذهبی در حسینیه دارالشفای روستای هامانه شهرستان اشکذر برگزار شد.