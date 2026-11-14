جوایز عکاسی مینیمال"گالری هنرمند" ۲۰۲۶

در عکس‌های مینیمال، هیچ بار بصری اضافی و هیچ انباشتی از جزئیات برای جلب توجه، وجود ندارد. هر ساله مسابقات ویژه‌ای برای این نوع عکاسی برگزار می‌شود، که فرصتی به عکاسان حرفه‌ای و آماتور برای نمایش مهارت‌های خود در پشت لنز و کسب شهرت فراهم می‌کند. جوایز "گالری هنرمند ۲۰۲۶" با تمرکز بر خلاقیت، ترکیب‌بندی و نگاه تیزبینانه، از عکاسانی که می‌دانند چگونه سادگی را به چیزی به‌یادماندنی تبدیل کنند، تجلیل می‌کند. فلوریان کریچبامر از امارات با ارائه اثر DNA، جایگاه اول را از آن خود کرد. این اثر، نمایی مسحور کننده از بالا به پایین از پلی است که از کانال دبی عبور می‌کند. فرم پیچ‌خورده آن شبیه رشته DNA است و ارتباط بصری هوشمندانه‌ای بین معماری و طبیعت ایجاد می‌کند. مقام دوم اثر علیرضا باقری از ایران است. عکس در دریاچه نمک گرفته شده و صحنه‌ای مینیمالیستی با دو بازیگر است. صندلی‌های خالی در تضاد با یک شخصیت در حال خروج هستند که صندلی را به سمت افق درخشان حمل می‌کند. این عکس سادگی فرم‌ها و فضای وسیع، تنهایی، گذار و تفکر را تداعی می‌کند. رتبه سوم: جعبه خواب اثر چارلز جانسون از آمریکاست. در یک روز سرد، یک روباه قرمز در حالی که روی برف‌ها دراز کشیده بود، چرت می‌زد. برف آنقدر عمیق بود که علف‌ها و درختچه‌های زیر آن را کاملاً دفن کرد. در ادامه برخی از آثار برگزیده هم پیش چشم شما قرار دارد.

عکاس : دریافتی