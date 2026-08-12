استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی مرزهای استان، تأکید کرد: با اجرای سازوکارهای قانونی، مسیر تجارت در مرزهای استان از فعالیت‌های سنتی به سمت تجارت رسمی و هدفمند برای رونق تولید تغییر یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی در حاشیهٔ بازدید از مرز بازرگان، با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر مرزهای استان برای توسعهٔ تجارت قانونی و حمایت از تولید، اظهار کرد: امروز مرزهای آذربایجان‌غربی با تکیه بر سازوکارهای قانونی، از پیله‌وری گرفته تا تجارت رسمی، در مسیر رونق اقتصادی قرار دارند.

وی با اشاره به تمهیدات اتخاذشده برای تأمین نیازهای واحدهای تولیدی گفت: در شرایط خاص اقتصادی، برای جلوگیری از اختلال در روند تولید، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیهٔ مورد نیاز واحدهای تولیدی افزایش یافت.

رحمانی با اشاره به نقش مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی در پشتیبانی از فرآیندهای تجاری، خاطرنشان کرد: این مناطق بستر مناسبی برای تسهیل مبادلات هستند و در حوزهٔ دارو و تجهیزات پزشکی نیز امکان افزایش فرآیندهای وارداتی با هماهنگی وزارت بهداشت وجود دارد.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه قاچاق در مرزهای استان کاهش چشمگیری داشته است، افزود: میزان کنترل و نظارت در دو سوی مرز ایران و ترکیه بسیار بالا است و اکنون شاهد پایین‌ترین حجم قاچاق در آذربایجان‌غربی هستیم.

وی در پایان تأکید کرد: رویکرد مدیریت ارشد استان، حرکت از تجارت غیررسمی به سمت تجارت شفاف و مولد است و هدف اصلی ما، استفادهٔ حداکثری از پتانسیل‌های مرزی برای ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از تولید داخل است.