در " طرح پزشک خانواده" به ازای هر سه هزار نفر جمعیت، یک پزشک عمومی و دو مراقب سلامت در یک پایگاه مستقر می‌شوند و خدمات اولیه بهداشتی و درمانی را به مردم ارائه می‌کنند.

ارائه خدمات اولیه بهداشتی و درمانی در طرح پزشک خانواده از ابتدای شهریور در کامیاران

ارائه خدمات اولیه بهداشتی و درمانی در طرح پزشک خانواده از ابتدای شهریور در کامیاران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، پزشک خانواده یک برنامه اصلاح نظام سلامت است که اجرای آن از حدود دو دهه پیش اغاز شد.

برنامه‌ای که می‌تواند نظام سلامت را به جای درمان به سمت پیشگیری سوق دهد و از هزینه‌های بیماران و بیمه‌ها بکاهد.

با وجود این مزیت‌ها این طرح بار‌ها دچار وقفه شده است.

اکنون قرار است طرح پزشک خانواده از ابتدای شهریور در کامیاران اجرایی شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان می‌گوید: در این طرح، جمعیت شهری کامیاران با حدود ۶۴ هزار نفر تحت پوشش قرار می‌گیرند.

رحمانی همکاری مردم با پزشکان و نظام سلامت را، یکی از الزامات اجرای موفق این طرح عنوان کرد.

وی پرداخت از جیب مردم و تحقق عدالت در سلامت را از اهداف اصلی پزشک خانواده عنوان کرد.

برنامه پزشک خانواده اکنون در فاز سوم اجرای کشوری قرار دارد و تاکنون بیش از ۴۰ دانشگاه علوم پزشکی، هر کدام در یک شهرستان، وارد این برنامه شده‌اند.

رحمانی با اشاره به جمعیت حدود ۶۴ هزار نفری کامیاران در بخش شهری اظهار کرد: تأمین منابع مالی برای اجرای این طرح اهمیت زیادی دارد و در صورت تأمین منابع، اجرای برنامه پزشک خانواده در سایر شهرستان‌های استان نیز در آینده نزدیک توسعه خواهد یافت.