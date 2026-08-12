رئیس پلیس راه استان قزوین از ترافیک نیمه سنگین و ایستایی در محورهای مواصلاتی اصلی از شب گذشته تاکنون خبر داد و از رانندگان خواست تا با رعایت کامل قوانین، از هرگونه توقف در حاشیه آزادراه ها خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ حسین تقی خانی اعلام کرد: بررسی های میدانی نشان میدهد که ترافیک در محورهای قزوین-کرج، قزوین-زنجان و آزادراه قزوین-رشت به حالت نیمه سنگین و در برخی مقاطع همراه با ایستایی است.

سرهنگ تقی خانی افزود: در محدوده شهر محمدیه نیز شاهد حرکت کند و منقطع خودروها هستیم که نیازمند صبر و حوصله رانندگان است.

به گفته وی؛ در محدوده تونل‌های آزادراه قزوین–رشت با پس‌زدگی چندکیلومتری خودروها مواجه هستیم.

سرهنگ تقی خانی توصیه کرد: جاده قدیم هم دوطرفه و کم‌عرض است و سبقت غیرمجاز یا تجاوز به چپ می‌تواند مرگبار باشد ؛ در همان مسیر آزادراهی بمانید و جانتان را فدای چند دقیقه زودتر رسیدن نکنید.

رئیس پلیس راه استان با اشاره به شرایط خاص در تونل های آزادراه قزوین-رشت، تصریح کرد: به دلیل شرایط جوی و ترافیکی، احتمال خواب زدگی و کاهش تمرکز رانندگان در این تونل ها وجود دارد، لذا از تمامی رانندگان تقاضا می شود از هرگونه تغییر مسیر ناگهانی، انحراف به چپ و راست و سبقت غیرمجاز پرهیز کنند.

سرهنگ تقی خانی در پایان با تأکید بر ایمنی تردد، از رانندگان خواست از توقف در حاشیه آزادراهها جداً اجتناب کنند و با آرامش و رعایت فاصله طولانی، سفر خود را به سلامت ادامه دهند.