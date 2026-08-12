به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان،احمد فرزین رییس جمعیت هلال‌احمر شهرستان اندیمشک اظهار داشت: ساعت ۰۷:۰۵ امروز چهارشنبه مورخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، در پی تماس مردمی مبنی بر واژگونی خودروی سواری تیبا در کیلومتر ۲۵ محور اندیمشک-خرم آباد، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان EOC, اعلام شد.

فرزین افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو گروه عملیاتی از پایگاه امداد و نجات حسینیه با یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان اندیمشک ادامه داد: نجاتگران پس از حضور در صحنه، ضمن ایمن‌سازی صحنه حادثه و انجام ارزیابی‌های اولیه، اقدام به رها سازی مصدومین نموده و اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند.

فرزین بیان داشت: این حادثه ۲ فوتی و ۲ مصدوم بر جای گذاشت که یک نفر از مصدومان با آمبولانس جمعیت هلال‌احمر و مصدوم دیگر با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ برای ادامه روند درمان به بیمارستان گنجویان دزفول منتقل شدند.