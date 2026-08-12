مردم متدین آذربایجان شرقی در سالروز رحلت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) و شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) کریم اهل‌بیت عزاداری کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،همزمان با سالروز رحلت جانگداز پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی (ع) مراسم سوگواری و عزاداری با حضور مردم مومن و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) در آذربایجان شرقی برگزار شد.

عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) با تشکیل دسته‌های عزاداری خیابانی یا با حضور در بقاع متبرکه و مساجد سوگواری کرده و اشک ماتم ریختند.

مردم آذربایجان شرقی با تجدید پیمان با آرمان‌های پیامبر گرامی اسلام (ص) و اهل بیت (ع) بر تداوم فرهنگ ولایتمداری و پاسداشت شعائر دینی تاکید کردند.