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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان گفت: با هدف مدیریت حجم بالای تردد زائران در ایام ۲۸ صفر و افزایش چشمگیر نیاز زائران حرم رضوی به ناوگان و تردد ایمن؛ گفت: تعداد ناوگان روزانه استان از ۲۵ به ۴۰ ناوگان برای مسیر مشهد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،عادل مصدقی در حاشیه نشست وبیناری تسهیل امور مرتبط با سفرهای دهه پایانی ماه صفر با ریاست سازمان در قرارگاه مرکزی جابه جایی زائرین پایانه مسافربری گرگان، گفت: در مجموع ۱۲۰ ناوگان فعال در حال خدمترسانی در محورهای استان برای زائران حرم رضوی هستند.
وی افزود: مدیریت حملو نقل استان علاوه بر آمادگی کامل در این روزها، با توجه به پیشبینی حجم بسیار بالای تردد و احتمال بروز کمبود موقت ناوگان در ساعات پیک، اولویتبندی خدمات را بعنوان یکی از راهکارهای مدیریت این دوران در دست اجرا خواهد داشت.
مصدقی با بیان افزایش توان عملیاتی ناوگان و اقدامات گسترده در این روزهای پایانی صفر، تصریح کرد:در صورت بروز کمبود ناوگان در مقاطع زمانی حساس، با مدیریت جریان سرویسهای عادی و تمرکز حداکثری بر جابهجایی و تسهیل تردد زائران و مسافران مسیرهای اصلی اقدام خواهد شد.
وی از مسافران درخواست کرد که برای جلوگیری از بروز مشکل در تهیه بلیط، حتما از سامانه سپاس استفاده کرده و در صورت بروز هرگونه ناهماهنگی، از طریق سامانه ۱۴۱ مراتب را گزارش کنند تا اقدامات اصلاحی صورت گیرد.