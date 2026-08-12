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رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس از مهار کردن یک آتشسوزی گسترده در یک کارگاه صنایع چوبی پس از ساعتها تلاش بیوقفه نیروهای عملیاتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن همیانی رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس اظهار کرد: در پی اعلام مرکز پیام مبنی بر وقوع حریق در یک کارگاه صنایع چوبی، نیروهای عملیاتی آتشنشانی در کوتاهترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.
وی گفت: پس از حضور آتشنشانان در محل، مشخص شد چهار دستگاه کانتینر حاوی پالتهای چوبی وامدیاف دچار حریق شدهاند. شدت و حجم آتشسوزی زیاد بود و دود غلیظ و زیادی فضای محل حادثه را فرا گرفته بود. همچنین درب سه دستگاه از کانتینرها بسته بود که این موضوع دسترسی به کانونهای حریق را دشوار میکرد.
همیانی ادامه داد: گروهی از نیروهای عملیاتی با باز کردن درب کانتینرها، مسیر دسترسی به کانونهای حریق را فراهم کردند و همزمان با باز شدن دربها، گروه دوم عملیات اطفای حریق را آغاز کرد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس گفت: پس از حدود دو ساعت و ۳۰ دقیقه تلاش مستمر و عملیات بیوقفه نیروهای آتشنشانی، حریق بهطور کامل مهار و محل حادثه نیز ایمنسازی و بررسی شد.
وی افزود: پس از پایان عملیات، توصیهها و نکات ایمنی لازم به مسئولان و افراد حاضر در محل ارائه شد و پس از اطمینان از ایمنی کامل، نیروهای عملیاتی به ایستگاههای خود بازگشتند.
همیانی با اشاره به موقعیت دورافتاده این کارگاه و فاصله قابلتوجه آن از ایستگاه آتشنشانی خاطرنشان کرد: با وجود شرایط مکانی حادثه، نیروهای عملیاتی با حضور بهموقع و تلاش مستمر موفق شدند آتشسوزی را بهطور کامل اطفا و از گسترش آن جلوگیری کنند.