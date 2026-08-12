به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان گفت: ساعت ۱۸ و بیست دقیقه دیشب در برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در محله هلر جزیره قشم چهار نفر مصدوم شدند.

سامان صادقی افزود: پس از اعلام حادثه و اعزام آمبولانس، مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان پیامبر اعظم (ص) منتقل شدند.

وی گفت: حادثه دوم ساعت بیست و ۲۴ دقیقه دیشب در محور بندرلنگه به سمت رستاق، ورودی روستای جبری رخ داد.

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان گفت: در این حادثه بر اثر برخورد یک دستگاه پژو پارس با یک دستگاه پژو ۴۰۵ پنج نفر مصدوم شدند.

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صادقی افزود: دو نفر از مصدومان این حادثه به بیمارستان‌های رستمانی پارسیان و شهدای بندرلنگه اعزام شدند.

وی گفت: سه مصدوم دیگر نیز پس از انجام ارزیابی و اقدامات درمانی لازم توسط کارشناسان اورژانس در محل درمان شدند.