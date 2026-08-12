به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان،️آن فقید سعید، عمر پربرکت خویش را در راه ترویج معارف نورانی اسلام، خدمت به مکتب اهل‌بیت (علیهم‌ السلام) ، تربیت طلاب و نشر معارف دینی سپری کرد و در ایام سوگواری رحلت جانسوز پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) ، شهادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت حضرت علی‌ بن‌ موسی‌ الرضا (ع) ، دعوت حق را لبیک گفت.

مراسم اقامه نماز و تشییع پیکر مطهر این استاد حوزه علمیه فرا پنجشنبه ۲۲ مرداد از ساعت ۷:۰۰ صبح در مسجد هیئت صاحب‌الزمان(عج)، اصفهان، خیابان سروش، خیابان صاحب‌الزمان همچنین ️ مراسم تشییع و خاک‌سپاری این عالم عالیقدر فردا از ساعت ۹:۰۰ صبح از چهارراه کشاورزی دولت‌آباد به سمت آستان مقدس امام‌زاده شاه‌زاده محمود(ع) برگزار می شود.