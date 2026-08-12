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حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ عبدالرحیم باقری دولت آبادی از اساتید و خادمان صدیق اهلبیت (ع) در شهر دولت آباد شهرستان برخوار دعوت حق را لبیک گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان،️آن فقید سعید، عمر پربرکت خویش را در راه ترویج معارف نورانی اسلام، خدمت به مکتب اهلبیت (علیهم السلام) ، تربیت طلاب و نشر معارف دینی سپری کرد و در ایام سوگواری رحلت جانسوز پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) ، شهادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) ، دعوت حق را لبیک گفت.
مراسم اقامه نماز و تشییع پیکر مطهر این استاد حوزه علمیه فرا پنجشنبه ۲۲ مرداد از ساعت ۷:۰۰ صبح در مسجد هیئت صاحبالزمان(عج)، اصفهان، خیابان سروش، خیابان صاحبالزمان همچنین ️ مراسم تشییع و خاکسپاری این عالم عالیقدر فردا از ساعت ۹:۰۰ صبح از چهارراه کشاورزی دولتآباد به سمت آستان مقدس امامزاده شاهزاده محمود(ع) برگزار می شود.