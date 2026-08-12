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طرح ۱۵ واحدی نهضت ملی مسکن در پاییز جیرفت با زیربنای حدود ۲ هزار مترمربع و پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصد در حال اجراست و پس از تکمیل، بخشی از نیاز متقاضیان مسکن این شهرستان را تأمین خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان گفت: طرح ۱۵ واحدی نهضت ملی مسکن در پاییز جیرفت تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصد رسیده است.
وحید افشاریپور افزود: این طرح با زیربنای حدود ۲ هزار مترمربع در بلوار امام رضا(ع) جیرفت در حال احداث است.
وی با اشاره به اینکه این طرح در قالب ساختمانی ۶ طبقه اجرا میشود که طبقه همکف آن به پارکینگ اختصاص دارد گفت، پنج طبقه دیگر این ساختمان شامل واحدهای مسکونی خواهد بود.
افشاریپور ادامه داد: عملیات اجرایی طرح با هدف تأمین مسکن متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهرستان جیرفت در حال پیگیری است.
معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان تأکید کرد: اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در جنوب کرمان با هدف افزایش ظرفیت ساخت و پاسخگویی به نیاز متقاضیان ادامه دارد.