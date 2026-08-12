رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هرگونه پیش‌فروش ساختمان منوط به اخذ شناسه یکتا خواهد شد و از بروز کلاهبرداری‌ها و دعاوی حقوقی جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین سند تقسیم‌نامه مبتنی بر ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مشهد صادر شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سفر خود به استان خراسان رضوی، از نخستین سند تقسیم‌نامه صادره بر اساس ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مشهد مقدس رونمایی کرد.

حسن بابایی در این آیین با اشاره به اهداف کلان این قانون، گفت: با اجرایی شدن این بخش از قانون الزام، هرگونه پیش‌فروش ساختمان منوط به اخذ شناسه یکتا خواهد بود. این اقدام، نقطه عطفی در ساماندهی معاملات پیش‌فروش محسوب می‌شود و از بروز بسیاری از کلاهبرداری‌ها و دعاوی حقوقی در این حوزه جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود: صدور این سند، آغازگر دوره جدیدی از نظارت هوشمند بر معاملات غیرمنقول است و به تدریج شاهد تسری این فرآیند به همه نقاط کشور خواهیم بود.

اهدای گسترده اسناد مالکیت در نهضت ملی صدور اسناد

در ادامه این سفر و در زمینه نهضت ملی صدور اسناد مالکیت، مراسم ویژه‌ای با حضور رئیس سازمان ثبت، جمعی از نمایندگان مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. در این مراسم، اسناد مالکیت اراضی و املاک مربوط به نهاد‌های زیر به نمایندگان آنها اهدا گردید:

- ستاد اجرایی فرمان امام(ره): با اهدای این اسناد، مشکل حقوقی بیش از هزار خانواده ساکن در این املاک، به‌طور کامل مرتفع شد.

- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

- آستان قدس رضوی

- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری

- وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال

رونمایی از بنای یادمان شهدا

در بخش دیگری از این مراسم معنوی، با حضور حسن بابایی، زنگنه، نماینده مردم تربیت حیدریه در مجلس شورای اسلامی و فرزند شهید سرلشکر نورعلی شوشتری، از یادمان شهدا رونمایی شد. این یادمان به پاس قدردانی از ایثارگری‌های شهدای دفاع از حرم و انقلاب اسلامی، در محل سازمان ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی نصب شده است.

رئیس سازمان ثبت در این آئین گفت: تداوم راه شهیدان و خدمت بی‌وقفه به مردم، وظیفه اصلی ما در نظام جمهوری اسلامی است و امروز با افتخار از خانواده معزز شهید شوشتری که نماد استقامت و شجاعت هستند، قدردانی می‌کنیم.