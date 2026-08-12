به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان عمومی و انقلاب تایباد گفت:این تعداد اتباع غیرمجاز در مرز‌های مشترک ایران و افغانستان قبل از ورود به خاک جمهوری اسلامی از سوی نیرو‌های مسلح مستقر در این مناطق مرزی شناسایی و دستگیرشدند .

حجت صدیقی افزود: اتباع افغانستانی دستگیر شده بعد از انجام مراحل قانونی تحویل مقامات کشور خود شدند.

وی اظهار کرد:شناسایی و دستگیری اتباع افغانستانی در مرز‌های شرقی امسال نسبت به مدت زمان مشابه پارسال پنج برابر افزایش داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب تایباد ادامه داد: جلوگیری از روند ورود اتباع غیرمجاز افغانستانی به خاک جمهوری اسلامی ایران همکاری مقامات افغانستان را می‌طلبد که این موضوع نقش مهمی در امنیت پایدار مرز‌های این ۲ کشور همسایه دارد.

وی تصریح کرد:گذرگاه رسمی دوغارون نخستین معبر ورود و خروج اتباع افغانستانی به ایران به شمار می‌رود، از آن گروه تبعه افغانستانی که به صورت قانونی وارد جمهوری اسلامی ایران می‌شوند میزبانی خواهیم کرد.

صدیقی گفت: مرز‌های شرقی کشور برای هرگونه ورود غیرمجاز اتباع افغانستانی ناامن است و با متجاوزان به طور قاطع و قانونی برخورد خواهد شد.

وی بیان کرد: شمار زیادی از اتباع غیرمجاز افغانستانی به صورت خود معرف در سراسر کشور برای بازگشت به موطن خود مرز دوغارون را انتخاب می‌کنند.

دادستان عمومی و انقلاب تایباد اظهار کرد: اتباع غیرمجاز افغانستانی که در ۱۱ استان کشور از سوی نیرو‌های دستگاه‌های متولی دستگیر می‌شوند، بعد از ساماندهی و طی کردن مراحل قانونی از طریق مرز دوغارون تحویل مقامات این کشور خواهند شد.

مرز دوغارون در فاصله ۱۸ کیلومتری شهر تایباد قرار دارد، استان خراسان رضوی بیش از ۳۰۲ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد که ۹۰ کیلومتر از این امتداد در شهرستان تایباد قرار دارد.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.