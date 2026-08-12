مسئول بسیج سازندگی دزفول گفت: تخریب سازه قدیمی پیرگوشه واقع در روستای لیوس و احیای آن در دستور کار قرار گرفته که تسریع در این طرح نیازمند همکاری نهاد‌های مربوطه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، سرهنگ عبدالرحیم حکیمی اظهار کرد: امامزاده سید ولی الدین معروف به پیر گوشه در ۷۰ کیلومتری شمال شهرستان واقع شده که نام اصلی ایشان سیدکمال الدین ولی بوده و به سید ولی الدین و پیرگوشه معروف است.

وی با بیان اینکه این امامزاده با ۱۸ واسطه به امام موسی بن جعفر (ع) برمی‌گردد، افزود: امید است بتوانیم بقعه پیرگوشه را که سهم زیادی در تشیع داشته، احیا کنیم.

مسوول بسیج سازندگی دزفول با اشاره به اقدامات بسیج در مناطق محروم گفت: سال ۹۰ با دستور رهبر قائد شهید، محرومیت زدایی در دستور کار قرار گرفت و اقدامات فرهنگی، عمرانی و بهداشتی فراوانی درمنطقه احمدفداله، دره کاید، دورک و دیگر مناطق محروم انجام شد.

وی احداث درمانگاه شهید رییسی، اجرای طرح‌های آبرسانی، ساخت خانه‌های عالم و محروم را از جمله اقدامات انجام شده در مناطق محروم دزفول دانست و افزود: سرویس بهداشتی پیرگوشه نامناسب بود که با همکاری‌های انجام شده احداث شد.

سرهنگ حکیمی گفت: بهسازی پیرگوشه نیز با حضور مدیرکل اوقاف خوزستان آغاز شد ولی اقدامات انجام شده برابر با انتظارات نبود.

وی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته اکنون گنبد، گلدسته و سفیدکاری بقعه با همت گروه جهادی انجام شده و این بقعه به یک نقطه گردشگری و تفریحی تبدیل شده است.

مسوول بسیج سازندگی دزفول خاطرنشان کرد: سازه قدیمی این بقعه به دلایل مختلف در حال تخریب است که باید تخریب و بهسازی شود البته آرامگاه تغییر نخواهد یافت.

وی از مسوولان مربوطه خواست مجوز تخریب و بازسازی پیر گوشه را صادر کنند تا بتوان اقدامات لازم را برای تبدیل این بقعه به زائرسرا انجام داد.

سرهنگ حکیمی به طراحی پارکینگ برای بهسازی این بقعه اشاره کرد و گفت: این بقعه باید متولی و هیات امنا داشته باشد تا اقدامات منسجم‌تر انجام شوند.

وی پیگیری‌های انجام شده برای اخذ سند این امامزاده را یادآور شد و افزود: انتظار می‌رود با کمک سادات، کنگره‌ای برای پیرگوشه برگزار شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دزفول نیز ضمن قدردانی از اقدامات بسیج سازندگی گفت: ساخت و ساز بقعه در دهه ۸۰ آغاز و برنامه ریزی لازم انجام شد ولی اقدامات به دلیل نبود اعتبارات به مدت یک دهه ناتمام ماند.

عباس نظیری، فاصله زیاد این بقعه تا دزفول را از دلایل کندی پیشرفت این طرح عنوان کرد و افزود: بهسازی این بقعه از حدود ۲ سال پیش آغاز شده و ساخت گنبد، ساختمان و سفیدکاری انجام شده است.

وی ادامه داد: اوقاف نیز در حد توان خود با توجه به منابع محدودی که در دسترس بود، اقداماتی انجام داده است.

رئیس اداره اوقاف دزفول اظهار کرد: این بقعه دارای هیئت‌امنا بوده که امور را پیگیری کرده‌اند، اما نیاز به تعیین متولی و هیئت‌امنای جدید برای تسریع در امور احساس می‌شود.

نظیری درخصوص سند این بقعه نیز گفت: زمین‌های منطقه لیوس و بقعه گوشه، معارض‌هایی دارند و به علت قرار گرفتن در اراضی ملی، اخذ سند برای آنها باید از طریق منابع طبیعی پیگیری شود، البته اوقاف نیز در این خصوص پیگیری کرده ولی همکاری لازم صورت نگرفته است.

وی افزود: پیگیری لازم از طریق اوقاف خوزستان درخصوص تخریب سازه قدیمی و ساخت و بهسازی آن انجام و مقرر شد طی نشستی با میراث فرهنگی، امام جمعه و فرماندار، تخریب این بقعه بررسی و با مجوز مراجع انجام شود.

معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول نیز گفت: نقشه‌های طراحی شده باید ارائه و توسط دفتر فنی اداره میراث فرهنگی بررسی شوند.

مهدی چناری با بیان اینکه نباید از مصالح غیربومی در محل بقعه پیرگوشه استفاده شود، ادامه داد: با توجه به اینکه این بقعه یکی از محل‌های گردشگری است احداث تاسیسات ضروری است.

وی خواستار مشخص شدن متولی این بقعه برای انجام اقدامات لازم شد و افزود: سند چشم انداز گردشگری دزفول که در سال‌های گذشته تهیه شده، باید به‌روز‌رسانی شود.

حجت الاسلام مسعود بهرام‌پور رییس شورای فرهنگ عمومی دزفول گفت: باید نشست تخصصی در این خصوص با حضور نهاد‌های مربوطه برگزار و در این خصوص تصمیم‌گیری شود.

نماینده دزفول در مجلس نیز گفت: میراث فرهنگی باید قدمت سازه قدیمی این بقعه را تعیین کند.

عباس پاپی زاده افزود: در صورتی که این سازه بر اساس نظر کارشناسان میراث فرهنگی قدمت تاریخی نداشته باشد نسبت به تخریب آن اقدام شود در غیراینصورت به عنوان یک اثر تاریخی باقی بماند.

۵۶ بقعه در شهرستان دزفول وجود دارد که از این تعداد، ۱۸ بقعه واجب التعظیم هستند.