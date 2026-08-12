وزیر جهاد کشاورزی وجود اشتراکات فراوان تاریخی و فرهنگی میان ایران و افغانستان را زمینه ای مطلوب برای ارتقای همکاری های اقتصادی و کشاورزی دو کشور دانست.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری که به دعوت وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان به کابل سفر کرده است، در بدو ورود ضمن تسلیت سالروز رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام (ص)، درباره اهداف این سفر اظهار کرد: در جریان این سفر دیدار‌هایی با مقامات افغانستان، به‌ویژه وزیر زراعت، آبیاری و مالداری این کشور خواهیم داشت و همچنین از نخستین نمایشگاه زراعت و مالداری افغانستان بازدید خواهیم کرد.

وی افزود: با توجه به این‌که مسئولیت کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان از سوی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، در این سفر دیدار‌هایی نیز با مسئولان مرتبط با کمیسیون مشترک در طرف افغانستان انجام خواهد شد تا زمینه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور بررسی شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پیوند‌های عمیق میان دو ملت ایران و افغانستان تصریح کرد: مشترکات تاریخی، دینی، مذهبی و زبانی، در کنار دوستی و صمیمیت میان مسئولان و مردم دو کشور، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه و تعمیق هرچه بیشتر روابط دوجانبه در حوزه‌های مختلف است.

نوری همچنین از مواضع مسئولان افغانستان در قبال حوادث ماه‌های اخیر و حملات صورت‌گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و گفت: اراده مسئولان دو کشور و مهم‌تر از آن، علاقه و پیوند عمیق میان دو ملت، زمینه مناسبی برای گسترش روابط در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، زراعت و مالداری فراهم کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ظرفیت‌های همکاری در حوزه امنیت غذایی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران علاقه‌مند است همکاری‌های نزدیکی با کشور دوست، همسایه و مسلمان افغانستان در زمینه ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، تجارت محصولات کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی داشته باشد.

وی جمعیت جوان افغانستان و ظرفیت‌ها و استعداد‌های طبیعی این کشور را از مهم‌ترین زمینه‌های توسعه دانست و افزود: این ظرفیت‌ها می‌تواند بستر مناسبی برای پیشرفت افغانستان فراهم کند و جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان دوست و همسایه مردم افغانستان آماده است تجربیات و توانمندی‌های خود را در این مسیر به اشتراک بگذارد.

غلامرضا نوری در پایان تأکید کرد: توسعه سرمایه‌گذاری، آموزش و انتقال تجربه، تبادل هیئت‌های تخصصی و گسترش تجارت و روابط اقتصادی از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند در دستور کار همکاری‌های دو کشور قرار گیرد و امیدواریم این سفر گامی مؤثر در مسیر تعمیق مناسبات ایران و افغانستان باشد.