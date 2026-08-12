پخش زنده
امروز: -
بیست و هشتم صفر؛ تقویمِ سوگ و دلدادگی. سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع). روزی که تاریخ، دوباره بر حوادث تلخ این دو بزرگوار میگردد و سیرهٔ ماندگارشان، راهنمای ما در مسیر ایمان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، با فرارسیدن سالروز رحلت پیامبر رحمت (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، برنامههای متنوعی در مساجد و اماکن مقدس استان برگزار شد. در این مراسمها با تبیین سیره پیامبر اکرم (ص) در ترویج اخلاق و همچنین تجلیل از مقام والای امام حسن (ع)، به نکات آموزنده زندگی اهل بیت (ع) در زندگی مسلمانان پرداخته شد.