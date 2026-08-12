قزوین در سوگ پیامبر رحمت و کریم اهل‌بیت (ع)

بیست و هشتم صفر؛ تقویمِ سوگ و دلدادگی. سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع). روزی که تاریخ، دوباره بر حوادث تلخ این دو بزرگوار می‌گردد و سیرهٔ ماندگارشان، راهنمای ما در مسیر ایمان است.