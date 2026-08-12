مراسم سوگواری و عزاداری سالروز رحلت جانگداز حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت مظلومانه حضرت امام حسن مجتبی (ع)، با حضور جمعی از مردم مؤمن و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) در تکاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با سالروز رحلت جانگداز حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت مظلومانه حضرت امام حسن مجتبی (ع)، مراسم سوگواری و عزاداری با حضور جمعی از مردم مؤمن و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) در تکاب برگزار شد.

در این مراسم، عزاداران با حضور در فضایی معنوی، با راه اندازی دسته عزاداری و سینه زنان در سوگ پیامبر گرامی اسلام (ص) و کریم اهل‌بیت، امام حسن مجتبی (ع) مسیر مصلی بقیة الله الاعظم (عج) تا مسجد جامع تکاب را به عزاداری پرداختند.

حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب در این آیین با اشاره به سیره و اخلاق پیامبر اکرم (ص) و فضائل امام حسن مجتبی (ع)، بر ضرورت الگوگیری از زندگی، اخلاق، صبر و کرامت آن بزرگواران تأکید کرد.

این مراسم با ذکر مصائب اهل‌بیت (ع)، سینه‌زنی و دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج) و سلامتی و سربلندی مسلمانان به پایان رسید.

دوست داران اهل بیت (ع) با راه اندازی موکب در مسیر عزاداران با پخش شربت در بین عزاداران ارادت خود را به اهل بیت و پیامبر گرامی اسلام ابراز داشتند.