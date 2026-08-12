به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بیست و ششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در حالی از روز جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ آغاز می‌شود که حضور دوباره تیم نساجی مازندران در این رقابت‌ها بر گرمی مسابقات می‌افزاید.

تیم نساجی مازندران که دو فصل قبل به لیگ یک سقوط کرده بود با درایت مالک و مسئولان این تیم، فصل گذشته با قهرمانی در مسابقات لیگ دسته یک، دوباره به سطح یک فوتبال کشور بازگشت.

تماشاگران و علاقمندان پرشور تیم نساجی در سراسر استان و همچنین از سراسر کشور امیدوارند این تیم امسال بتواند از نام نساجی و استان مازندران در رشته فوتبال دفاع کند.

نساجی امسال قرار است با هدایت مجتبی حسینی در راس کادر فنی و جذب بازیکنان زیاد بتواند خودی نشان دهد و رتبه درخور توجه در جدول کسب کند.

تیم نساجی مازندران در هفته نخست رقابت‌های فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ لیگ برتر فوتبال؛ از ساعت ۲۰:۱۵ دقیقه روز جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه سردار سلیمانی سیرجان به مصاف گل گهر این شهر می‌رود.

شاگردان سیدمهدی رحمتی در تیم گل گهر در حالی روز جمعه نخستین دیدار خود در فصل جدید را برگزار می‌کنند که بر اساس مصوبه شورای تأمین استان کرمان، این مسابقه با حضور هواداران برگزار خواهد شد و تماشاگران می‌توانند از نزدیک این دیدار را تماشا کنند.

اسامی داوران در هفته نخست رقابت‌های فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ لیگ برتر کشور مشخص شد که به شرح زیر است:

جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵

*تراکتور – پیکان ساعت ۱۸

داور: کوپال ناظمی کمک ها: علیرضا ایلدروم، حامد تازه پور و شبیر بهروزی ناظر: مسعود مرادی داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: حامد سیری

*خیبر خرم آباد - فجر سپاسی شیراز ساعت ۱۹:۳۰

داور: وحید کاظمی کمک ها: علی اکبر نوری، مرتضی یوسف شهریاری و رسول اولیایی ناظر: یداله جهانبازی داور VAR: امیر ایار کمک: محمدعلی صلاحی

*استقلال تهران - مس شهربابک ساعت ۱۹:۳۰

داور: موعود بنیادی فرد کمک ها: بهمن عبداللهی، وحید سیفی و حسین امیدی ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: میثم حیدری کمک: ایمان کهیش

*استقلال خوزستان - آلومینیوم اراک ساعت ۲۰

داور: احمد محمدی کمک ها: رضا حیدری، امین قدیری و مهرداد خسروی ناظر: رسول فروغی داور VAR: وحید زمانی کمک: کیوان علیمحمدی

*چادرملو اردکان - سپاهان اصفهان ساعت ۲۰

داور: امیر عرب براقی کمک ها: فرهاد مروجی، حامد صفایی و احسان اکبری ناظر: علیرضا کهوری داور VAR: حسین زمانی کمک: امیرمحمد داودزاده

*گل گهر سیرجان - نساجی مازندران ساعت ۲۰:۱۵

داور: پیام حیدری کمک ها: فرهاد فرهادپور، محسن سلطانی و غلامرضا ادیبی ناظر: سعید علینژادیان داور VAR: سیدحسین حسینی کمک: علیرضا مرادی

شنبه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵

*شمس آذر قزوین – پرسپولیس ساعت ۱۹:۳۰

داور: بیژن حیدری کمک ها: محمدعلی پورمتقی، دانیال باشنده، شاهین یزدانی ناظر: حسین نجاتی داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: فرهاد امینی

*ذوب‌آهن اصفهان - فولاد خوزستان ساعت ۱۹:۳۰

داور: سیدرضا مهدوی کمک ها: امیررضا آشورماهانی، احد سلطانی و هادی علی نیافر ناظر: حیدر شکور داور VAR: علی سام کمک: میثم صفاری

*صنعت نفت آبادان - ملوان بندرانزلی ساعت ۲۰

داور: حسن اکرمی کمک ها: علی احمدی، صادق رستمی، میثم عباسپور ناظر: نادر جعفری داور VAR: محمدرضا تارخ کمک: مسعود حقیقی