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هندیجان با ثبت ۷۳ درصد، بیشترین میزان حداکثر رطوبت نسبی ۲۴ ساعت گذشته را در میان ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، بر اساس آمار ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی خوزستان، بیشترین میزان رطوبت نسبی در هندیجان با ۷۳ درصد ثبت شده است.
پس از هندیجان، شادگان با ۶۸ درصد و ماهشهر با ۶۶ درصد بیشترین میزان رطوبت نسبی را در این بازه زمانی داشتهاند.
همچنین میزان حداکثر رطوبت نسبی در گتوند ۵۸، کشاورزی اهواز ۵۳، ایذه ۵۱، آبادان و امیدیه هر کدام ۴۷، اهواز و هویزه هر کدام ۴۳، بهبهان ۴۲، رامشیر و شوش هر کدام ۴۰، صفیآباد دزفول ۳۴، آغاجاری، بستان و رامهرمز هر کدام ۳۰ درصد گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، دزپارت و لالی هر کدام ۲۸ درصد، شوشتر ۲۷، مسجدسلیمان ۲۵، هفتکل ۲۴ و حسینیه با ۱۳ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
در این بازه، میانگین حداکثر رطوبت نسبی ثبتشده در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان خوزستان ۴۰.۹ درصد بوده است.
حسینیه با ۱۳ درصد، کمترین میزان حداکثر رطوبت نسبی را در میان ایستگاههای مورد بررسی ثبت کرده است.
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان خوزستان، توده هوای گرم تا پایان هفته در اغلب نقاط استان مستقر خواهد بود و پیشبینی میشود دمای هوا در این مناطق به ۴۹ درجه و بالاتر برسد.