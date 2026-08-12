به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناس استان گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها تا پایان هفته گاهی وزش تند باد در پاره‌ای از نقاط گرد و خاک و در مناطق مستعد از جمله مرز شرقی وزش باد شدید قابل پیش بینی است.

لطفی افزود: با تقویت ناپایداری‌های جوی از عصر جمعه و اوایل هفته آینده (۲۴ مرداد) وزش باد شدید و گرد و خاک به خصوص در نیمه شرقی و از جمله جنوب شرق استان را خواهیم داشت ضمن اینکه دمای هوا تا صبح فردا روند افزایش نسبی دارد.

کارشناس هواشناس استان گفت: در خصوص وزش باد و گرد و خاک برای اوایل هفته آینده هشدار سطح زرد صادر شده که سطح هشدار در مرز شرقی و نهبندان و شهرستان نهوندان و و مناطق مستعد سرایان سطح هشدار، نارنجی است.