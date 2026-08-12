همزمان با سالروز رحلت جانگداز پیامبر اعظم (ص) و شهادت سبط اکبر ایشان، امام حسن مجتبی (ع)، شهر مقدس قم حال و هوایی عزا به خود گرفت و مردم ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) ابراز داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شهر مقدس قم، امروز همزمان با ۲۸ صفر، سالروز رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی (ع)، در غم و اندوه فرو رفت. خیابان‌ها و کوچه‌های شهر با پارچه‌های سیاه و بیرق‌های عزا سیاه‌پوش شده و عطر نذورات و اشک‌های ارادتمندان اهل بیت (ع) با فضای معنوی شهر درآمیخت.

از ساعات اولیه صبح، دسته‌های عزاداری از اقصی نقاط شهر، با نوای «یا رسول‌الله» و «یا حسن (ع)»، مسیر حرکت خود را به سمت حرم بانوی کرامت، حضرت فاطمه معصومه (س) آغاز کردند. این جمعیت‌های عزادار، با سینه‌زنی و زنجیرزنی در ماتم پیامبر رحمت و امام غریب مدینه، ارادت خالصانه خود را به خاندان پیامبر (ص) به نمایش گذاشتند.

در طول مسیر حرکت دسته‌ها و اطراف حرم مطهر، موکب‌های متعدد پذیرایی و عزاداری برپا شد. خادمان این موکب‌ها با توزیع نذورات گرم و سرد، از زائران و عزاداران پذیرایی کردند.

این همبستگی مردم در برپایی مراسم عزاداری، نشان از عمق ارادت آنان به اهل بیت (ع) و پایبندی به ارزش‌های دینی و عاشورایی دارد.