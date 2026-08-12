دادستان مرکز خوزستان، با حضور سرزده در مجتمع قضایی دادسرای قدس اهواز، ضمن بررسی میدانی روند رسیدگی به پرونده‌ها، بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی و نظم‌بخشی به بایگانی شعب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی سند تحول و تعالی قضایی و با هدف احصاء و رفع مشکلات موجود در شعب، امیر خلفیان دادستان مرکز استان به همراه عیوضی و جعفری‌راد معاونین خود، با حضور سرزده در شعب مختلف مجتمع قضایی دادسرای قدس اهواز، ضمن بررسی وضعیت آماری و فیزیکی پرونده‌ها، عملکرد همکاران قضایی و اداری را مورد رصد و ارزیابی قرار داد.

خلفیان در این بازدید که با حضور حیدرخواه سرپرست مجتمع قضایی دادسرای قدس اهواز انجام شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های جهادی و خدمات دلسوزانه کارکنان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، گفت: تحقق عدالت و گره‌گشایی از مشکلات قضایی شهروندان، اولویت اصلی ماست و در این مسیر نباید از هیچ تلاشی فروگذار کرد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت دقیق مقررات قانونی، موارد کلیدی را به عنوان محور‌های اصلی ارتقای عملکرد شعب برشمرد و اظهار داشت: کاهش اطاله دادرسی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در سند تحول قضایی، باید به‌صورت جدی و عملیاتی در دستور کار قرار گیرد؛ و پرونده‌ها نباید به دلیل نقص در روند اداری یا رسیدگی، دچار فرسایش زمانی شوند.

دادستان مرکز خوزستان بر ضرورت اتقان در صدور کیفرخواست‌ها و نظم‌بخشی به بایگانی پرونده‌ها تأکید کرد و افزود: کیفیت رسیدگی‌های قضایی و مستدل بودن کیفرخواست‌ها، تضمین‌کننده سلامت و دقت در صدور احکام است؛ بنابراین همکاران قضایی باید با دقت نظر در جمع‌آوری ادله و تکمیل تحقیقات، زمینه را برای صدور آرای متقن در محاکم فراهم سازند.

در ادامه این بازدید، خلفیان بر تداوم نظارت‌های میدانی جهت ارتقای شاخص‌های عملکردی تأکید کرد.