برنامه امروز «به خانه برمی‌گردیم» به موضوعاتی از قبیل دستاورد‌های پژوهشگاه رویان، فرهنگ جهادی و مرجعیت علمی، عقل از دیدگاه پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع)، گروه سرود و آموزش آشپزی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این برنامه با اجرای محمدحسین مولایی و زینب پورابراهیم، دکتر روح‌الله فتحی، عضو هیأت علمی و معاون آموزشی پژوهشگاه رویان، درباره جهاد دانشگاهی به عنوان محصول تفکر و حرکت انقلابی، پژوهشگاه رویان و فرهنگ جهادی، کاظمی آشتیانی به عنوان نماد حرکت خستگی‌ناپذیر، امام شهید به عنوان مصداق بارز ایرانی جهادگر، رویان به عنوان میراث امام شهید، تأسیس مرکز حفظ باروری و مأموریت حفظ و ارتقای مرجعیت علمی، گفت‌و‌گو می کند.

در بخش دیگری از برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله صلواتی، با موضوع عقل از دیدگاه پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع)، به بیان دیدگاه‌های خود می‌پردازد. همچنین، گروه سرود «اباصالح المهدی» به اجرای برنامه خواهد پرداخت.

در بخش آشپزی برنامه نیز مریم اژئر و محمدرضا خواجه‌زفره‌ای، مربیان آشپزی، طرز تهیه «نان محلی مذهبی» را آموزش خواهند داد.

مجله عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم» کاری از گروه کودک و خانواده، به تهیه‌کنندگی میثم محبیان و راحله محمدجانی، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه تهران پخش می‌شود.