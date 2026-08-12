منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان ظرفیتی مهم برای توسعه استان، ظرفیتی که می‌تواند دروازه توسعه و رشد اقتصادی استان و غرب کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، طرح جامع منطقه آزاد بانه و مریوان در سه مرحله باید به تصویب برسد که تاکنون دو مرحله آن طی شده و مرحله نهایی نیز برای تصویب در دولت دنبال می‌شود.

صمدی در نشست با خبرنگاران با بیان این مطلب گفت:سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این منطقه منتظر تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز هستند.

وی یکی از مهم‌ترین تفاهم‌نامه‌های منعقدشده در ماه‌های اخیر را مربوط به حوزه خودرو دانست و افزود: زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز در حال تکمیل است و در آینده نزدیک زمینه اجرای واردات خودرو فراهم خواهد شد.

مدیر عامل منطقه آزاد بانه و مریوان عنوان کرد: در مرحله نخست، واردات خودرو فقط برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد خواهد بود تا از این طریق مشوقی برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شود.

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه و مریوان هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد را توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد پیوند‌های تجاری با بازار‌های داخلی و خارجی دانست و گفت: منطقه آزاد بانه و مریوان نیز باید به‌عنوان یکی از دروازه‌های رشد و توسعه اقتصادی غرب کشور ایفای نقش کند.

منطقه آزاد بانه و مریوان ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار وسعت دارد که حدود ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از این محدوده در مریوان و حدود هزار و ۹۹۶ هکتار آن نیز در بانه واقع شده است.

دو شهرستان و دو منطقه با مزیت‌ها، محدودیت‌ها و نیاز‌های اقتصادی متفاوت که باید برای هر پهنه متناسب با ظرفیت‌های آن برنامه‌ریزی کرد.

بانه فعال در حوزه صنایع سبک و تأمین‌کننده زنجیره ارزش، تولید لوازم خانگی و صنایع الکترونیک و مریوان نیز با مزیت لجستیک و کشاورزی .

برای استفاده از این ظرفیت باید فعالیت‌های اقتصادی از مرحله مونتاژ و تکمیل به مرحله تولید برسد و تولیدات نیز صادرات‌محور باشند و ارزش افزوده با خود به همراه داشته باشد.