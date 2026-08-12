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معاون وزیر امور خارجه در همایش روز ملی خزر تصریح کرد؛ هفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران اول مهرماه در تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در همایش بزرگداشت روز ملی دریای خزر از موافقت نمایندگان کشورهای ساحلی خزر با برگزاری هفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران در ایران خبر داد و تصریح کرد: این اجلاس اول مهرماه با حضور مقامات عالیرتبه پنج کشور ساحلی خزر در تهران برگزار خواهد شد.
غریب آبادی اقدام کشورهای ساحلی خزر در تدوین کنوانسیون حفاظت از محیط زیست این پهنه آبی را نشانه اهمیت ویژه خزر برای این کشورها دانست و افزود: حفاظت از محیطزیست خزر صرفاً یک دغدغه محیطزیستی نیست، بلکه اگر قرار است خزر همچنان پهنهای زنده، قابل بهرهبرداری و برخوردار از ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و راهبردی باقی بماند، حفاظت از محیط زیست آن یک ضرورت اساسی است.
وی کاهش سطح آب و تضعیف اکوسیستم خزر و آلودگی آن را آسیبی جدی برای همه کشورهای ساحلی خواند و گفت: هیچ کشور ساحلی نمیتواند به تنهایی برای چنین پدیدهای راه حل جامعه ارایه کند، بلکه ما به دادههای مشترک مطالعات علمی پایش هماهنگ تبادل اطلاعات و در نهایت تصمیمات مشترک نیاز داریم.
معاون وزیر امور خارجه اضافه کرد: حضور کشورهای ساحلی در تهران میتواند فرصتی برای گفتوگو درباره موضوعات مورد علاقه مشترک، تقویت تماسهای دوجانبه و چندجانبه، تبادل دیدگاهها و ایجاد زمینه برای تعامل سازندهتر در آینده باشد.