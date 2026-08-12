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مراسم رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و یادواره شهدای روستای چمثقال صومعهسرا در مسجد فاطمیه این روستا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان،حجتالاسلام والمسلمین اقدامی از روحانیان استان در این مراسم بابیان اینکه بزرگترین شعار و رسالت پیامبر اسلام (ص) تحقق وحدت و انس میان مردم بود گفت: ما باید با الگو برداری از سیره پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین(ع) سمت پرچم وحدت حرکت کنیم تا بتوانیم از چالشها و شرایط دشوار عبور کرده و امنیت و آرامش را برای جامعه به ارمغان بیاوریم .
وی با بیان اینکه بالاترین مقام معنوی هر انسانی شهادت است افزود : انسانهای مومن و مردان الهی راه شهادت را انتخاب میکنند.