به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان،حجت‌الاسلام والمسلمین اقدامی از روحانیان استان در این مراسم بابیان اینکه بزرگترین شعار و رسالت پیامبر اسلام (ص) تحقق وحدت و انس میان مردم بود گفت: ما باید با الگو برداری از سیره پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین(ع) سمت پرچم وحدت حرکت کنیم تا بتوانیم از چالش‌ها و شرایط دشوار عبور کرده و امنیت و آرامش را برای جامعه به ارمغان بیاوریم .

وی با بیان اینکه بالاترین مقام معنوی هر انسانی شهادت است افزود : انسان‌های مومن و مردان الهی راه شهادت را انتخاب می‌کنند.