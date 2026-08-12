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در چهار ماه نخست امسال، میانگین ورود ناوگان اتوبوسی از دیگر استانها به مشهد، روزانه حدود ۴۹۰ دستگاه بوده است؛ اما از ۱۷ تا ۱۹ مردادماه، میانگین روزانه اعزام اتوبوس به مشهد مقدس به یکهزار و ۱۲۳ دستگاه رسید که نشاندهنده رشد ۱۲۹ درصدی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی گفت:بر پایه آخرین آمار ثبتشده در سامانه سپاس، از بامداد ۱۷ مرداد تا ساعت ۱۶ روز سهشنبه، برای چهار هزار و ۲۷۸ دستگاه اتوبوس به مقصد مشهد مقدس صورتوضعیت صادر شده است؛ این ناوگان یا به مشهد وارد شده، یا در مسیر حرکت به سوی این شهر قرار دارد.
جعفر شهامت، با اشاره به مشارکت ناوگان استانهای مختلف برای پاسخگویی به تقاضای سفر زائران، بیان کرد: استانهای آذربایجان شرقی
اصفهان، تهران، قم، البرز، یزد، کرمان، مازندران، گلستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، فارس و هرمزگان، از جمله استانهایی هستند که بیشترین حجم یا افزایش خدماترسانی به مشهد را ثبت کردهاند.
شهامت افزود:پیشبینی میشود در یک دوره سهروزه، شامل روز شهادت امام رضا(ع) و دو روز پس از آن، بهویژه روز جمعه، مجموعاً بین پنجهزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار دستگاه اتوبوس برای بازگشت زائران از مشهد خدماترسانی کنند.
وی ادامه داد: پیشفروش گسترده بلیت اتوبوس از بامداد ۱۷ مرداد آغاز شده و ظرفیت ثابت شرکتهای حملونقل در برخی مسیرها تکمیل شده است. با این حال، سرویسهای فوقالعاده بهتدریج به ناوگان اضافه خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی تأکید کرد: زائران باید بلیت بازگشت خود را از مبدأ سفر تهیه کنند و برای خرید بلیت نیز میتوانند از سامانه سپاس و دیگر سامانهها و پلتفرمهای مجاز استفاده کنند؛ از اینرو، نیازی به مراجعه زودهنگام و بدون بلیت به پایانه امام رضا(ع) نیست.