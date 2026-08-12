به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای تسهیل امور بازرگانی و روان‌سازی تردد کالا در یکی از استراتژیک‌ترین نقاط تجاری کشور، رئیس کمیسیون عمران مجلس به همراه استاندار آذربایجان‌غربی، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه و راه و شهرسازی و تنی چنداز نمایندگان مجلس از مرز بازرگان بازدید کردند.

در این بازدید میدانی، محور‌های اصلی مورد بررسی، ارتقای زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، بررسی روند اجرای مرحله دوم طرح جامع گمرک و لزوم استقرار مدیریت واحد مرزی بود تا این مرز بتواند پاسخگوی جایگاه راهبردی ایران در معادلات تجاری منطقه باشد.

رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، در حاشیه این بازدید با اشاره به محدودیت‌های جاری در خروجی‌های کامیونی، تأکید کرد که افزایش ظرفیت خروجی‌ها از دو مورد فعلی به پنج مورد، منجر به افزایش چشمگیر ظرفیت عملیاتی مرز خواهد شد.

وی افزود: این موضوع در سطوح عالی دولت، از جمله ریاست جمهوری و معاون اول ریاست جمهور در دست پیگیری است و ورود کمیسیون عمران مجلس به این موضوع، امیدواری‌ها را برای رفع گره‌های موجود افزایش می‌دهد.

در همین راستا، محمد رضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر لزوم افزایش تعداد ورودی‌ها و خروجی‌ها و تجهیز مرز به دستگاه‌های ایکس‌ری (X-Ray)، بر نقش کلیدی وزارت امور خارجه در ایجاد اعتماد و هماهنگی بیشتر میان دو کشور تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد که گزارش جامع این بازدید برای رئیس مجلس و سران سه قوه ارسال خواهد شد تا گام‌های موثری در راستای توسعه صادرات و واردات در پایانه‌های مرزی برداشته شود.

همچنین حمید قنبری، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه، با اشاره به نقش بانی این وزارتخانه در تشکیل کمیته‌های تخصصی گمرکی و راه با طرف ترکیه، تصریح کرد که تمامی مسائل مربوط به مقامات پایانه‌های دو طرف در این کارگروه‌ها در حال پیگیری است و هرگونه مشکل به‌سرعت به طرف مقابل منتقل شده تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن چاره‌اندیشی شود.

در بخش دیگری از این بازدید، عمر علی‌پور، نماینده شهرستان‌های ماکو، چالدران، شوط و پلدشت، با اشاره به سابقه بیش از یک دهه فعالیت منطقه آزاد، بر لزوم اجرای کامل قوانین مناطق آزاد تأکید کرد تا تمامی اهالی منطقه بتوانند از مزایای اقتصادی این طرح بهره‌مند شوند.