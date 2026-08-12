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ثبت سفارش کتابهای درسی تمامی پایههای تحصیلی در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی فعال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش مازندران؛ ثبت سفارش کتابهای درسی برای تمامی دانش آموزان پایههای تحصیلی در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی فعال است.
دانشآموزان، اولیاء و مدیران مدارس میتوانند برای ثبت سفارش کتابهای درسی سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵، به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزشوپرورش به نشانی my.medu.ir مراجعه کنند.
شایان ذکر است ثبت سفارش کتابهای درسی در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir، تنها پس از ثبتنام قطعی دانشآموز در سامانه سیدا امکانپذیر خواهد بود.
همچنین، مدیران مدارس ضمن اطلاعرسانی مجدد به دانشآموزان و اولیای گرامی، میتوانند سفارش کتابهای درسی دانشآموزان را بهصورت گروهی ثبت کنند.
در پایان تأکید میشود بهمنظور تأمین و توزیع بهموقع کتابهای درسی، اولیای محترم و مدیران مدارس ثبتنام دانشآموزان و ثبت سفارش کتابهای درسی را به روزهای پایانی موکول نکنند.