به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی پس از ورود به سمنان از سوی محمدجواد کولیوند استاندار و جمعی از مسوولان مورد استقبال قرار گرفت. وزیر آموزش و پرورش در آستانه مقدس حضرت یحیی‌بن‌موسی (ع) سمنان و بر مزار شهدا حضور یافت و با اهدای گل، به مقام والای شهدا ادای احترام کرد. در این آیین، سردار منصور شوقانی فرمانده سپاه قائم (عج) استان، مهدی صمیمیان فرماندار، قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی از مدیران فرهنگی حضور داشتند. کاظمی قرار است امروز با کولیوند در استانداری سمنان نشست داشته باشد و سپس در دامغان با فرهنگیان این شهرستان نشست دارد.

مهمترین برنامه وزیر آموزش و پرورش در این سفر حضور در یازدهمین اجلاسیه مجاهدین در غربت در دانشگاه دامغان است.