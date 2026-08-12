سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم با هدف تسهیل تردد زائران و شهروندان در ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، اقداماتی را در زمینه بهسازی، ارتقای ایمنی و افزایش ظرفیت پارکینگ‌های هسته مرکزی شهر به انجام رسانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای علی رحمانی، سرپرست سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم، با اشاره به پیش‌بینی افزایش چشمگیر حضور زائران در روز‌های پایانی هفته جاری، اعلام کرد که تمامی پارکینگ‌های هسته مرکزی برای ارائه خدمات بهینه آماده هستند.

وی با تأکید بر بهسازی پارکینگ طبقاتی زائر، از انجام عملیات‌های فنی از جمله سرویس آسانسورها، اصلاح روشنایی، شارژ تجهیزات آتش‌نشانی و نظافت عمومی آن خبر داد.

آقای رحمانی همچنین افزود: در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، ۱۷ محل پارک جدید در طبقه منفی سه پارکینگ زائر ایجاد شده است.

وی در ادامه با اشاره به توجه به نیاز‌های رفاهی، از استقرار ویلچر برای سالمندان و افراد توان‌خواه و همچنین ارتقای سیستم‌های ارتباطی در آسانسور‌ها خبر داد. سرپرست این سازمان تأکید کرد که نیرو‌های عملیاتی در ایام تعطیلات در وضعیت آماده‌باش کامل هستند تا با پایش مستمر ظرفیت‌ها، از ایجاد صف و اختلال در تردد معابر جلوگیری شود.