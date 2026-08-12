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تیم معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، با هدف ارزیابی میزان خسارتهای وارده به تأسیسات، تجهیزات بیمارستانی در جریان جنگ اخیر، از بیمارستانهای اهواز بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ به نقل از وبدا در این بازدید، میزان و نوع آسیبهای وارده به ساختمانها، تأسیسات، تجهیزات و زیرساختهای حیاتی مراکز درمانی، نحوه تداوم ارائه خدمات در شرایط جنگی، ظرفیت تابآوری بیمارستانها و نیازهای فوری برای بازسازی و جبران خسارتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
در این بازدیدها، علاوه بر بررسی آثار مستقیم ناشی از موج انفجار و آسیبهای واردشده به بخشهای مختلف بیمارستانی، وضعیت زیرساختهای حیاتی از جمله شبکه برق، تأسیسات، سیستمهای تولید و تأمین اکسیژن، ذخایر آب و انرژی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و سایر ملزومات پشتیبان خدمات درمانی نیز مورد توجه قرار گرفت تا تصویری دقیق از میزان خسارتها و نیازهای مراکز درمانی برای بازگشت کامل به شرایط پایدار و ارتقای آمادگی در برابر حوادث احتمالی ارائه شود.
در ابتدا، تیم وزارت بهداشت با حضور در بیمارستان شهید بقایی ۲ اهواز، از بخشهای مختلف این مرکز به ویژه بخش ICU، سیستم برقرسانی و زیرساختهای حیاتی بیمارستان بازدید کرد.
در این بازدید، گزارشی از شرایط بیمارستان در زمان وقوع حادثه، نحوه مدیریت شرایط اضطراری، میزان خسارتهای واردشده و اقدامات انجامشده برای حفظ ایمنی بیماران و کارکنان ارائه شد و اعضای تیم ارزیاب ضمن گفتوگو با کارکنان، در جریان روند خدمترسانی و شرایط حاکم بر بیمارستان در زمان وقوع حمله قرار گرفتند.
بیمارستان شهید بقایی ۲ اهواز در پی حمله دشمن به اهواز، با وجود برخورداری از سازهای مستحکم، به دلیل اهمیت حفظ سلامت و ایمنی بیماران و کارکنان و در راستای مدیریت شرایط اضطراری، تخلیه شد. با این حال، با تلاش و هماهنگی مجموعه مدیریتی، کادر سلامت و کارکنان بیمارستان، روند بازگشت بیماران و کارکنان به این مرکز در کمتر از ۶ ساعت انجام شد و ارائه خدمات درمانی از سر گرفته شد و این عملکرد، جلوهای از آمادگی و تابآوری نظام سلامت در مواجهه با شرایط بحرانی را به تصویر کشید.
در ادامه، تیم ارزیاب وزارت بهداشت از بیمارستان آیتالله کرمی اهواز نیز بازدید کرد و روند ارائه خدمات درمانی و میزان تابآوری این مرکز در حوزه زیرساختهای حیاتی، بهویژه تأمین آب و انرژی، مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی مدیران بیمارستان، این مرکز در چند نوبت در معرض موج انفجار قرار گرفته و نوسانات برق ناشی از این شرایط، موجب آسیب به برخی تابلوهای برق، تجهیزات آزمایشگاه و دستگاه اکسیژنساز شده است.
در جریان این بازدید، بخشهای داخلی، آزمایشگاه و تأسیسات بیمارستان بررسی شد و وضعیت تجهیزات و زیرساختهای آسیبدیده، نحوه تداوم فعالیت بخشهای درمانی و نیازهای موجود برای ترمیم و بازسازی تجهیزات و تأسیسات ارزیابی گردید.
همچنین، این تیم با حضور در بیمارستان سلامت اهواز، میزان خسارتهای واردشده به بخشهای مختلف این مرکز را بررسی کرد.
در این بازدید، بخشهای کاردرمانی، زنان، سالن کنفرانس و بخش ۳ مردان مورد ارزیابی قرار گرفت و گزارشی از وضعیت این بخشها، میزان آسیبهای وارده و اقدامات انجامشده برای استمرار فعالیت و ارائه خدمات به بیماران ارائه شد.
در پایان این بازدیدها، تیم ارزیاب وزارت بهداشت با حضور در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز، گزارشی از روند خدمترسانی به بیماران، نیاز ضروری بیمارستان به افزایش ظرفیت تختهای ویژه، ضرورت تأمین و جذب نیروی انسانی مورد نیاز، تجهیزات لجستیکی و وضعیت تأمین و مصرف اکسیژن ارائه شد.
همچنین، میزان تابآوری بیمارستان ابوذر در حوزه ذخایر آب و انرژی و ظرفیت این مرکز برای تداوم ارائه خدمات درمانی در شرایط بحرانی مورد بررسی قرار گرفت و برآورد خسارتهای ناشی از جنگ به بخشهای مختلف بیمارستان نیز به تیم ارزیاب وزارت بهداشت ارائه گردید.
تیم ارزیاب معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، از بیمارستان امام علی (ع) بازدید کرد و ضمن حضور در بخشهای آسیبدیده، روند بازسازی و اقدامات انجامشده برای جبران خسارتها را مورد بررسی قرار داد.
در جریان این بازدید، گزارشی از میزان خسارتهای واردشده به ساختمان و تجهیزات این مرکز درمانی ارائه و نیازهای موجود برای تکمیل فرآیند بازسازی بررسی شد.