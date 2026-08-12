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ضرغام علوی به عنوان مسئول سازمان بسیج حقوقدانان هرمزگان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در حکم فرمانده سپاه امام سجاد (ع)، بر بهرهگیری از ظرفیت جامعه حقوقی استان، تقویت فعالیتهای تخصصی و فرهنگی، گسترش آموزشهای حقوقی، حمایت از حقوق عامه و خدمترسانی مؤثر به مردم تأکید شده است.
سازمان بسیج استان با هدف استفاده از توان و ظرفیت وکلا، قضات، کارشناسان و سایر فعالان حوزه حقوق، در زمینه ارتقای آگاهیهای حقوقی جامعه، کمک به تحقق عدالت و ارائه خدمات مشاورهای به مردم فعالیت میکند.
در پایان از خدمات محمدترابی مسئول پیشین سازمان بسیج حقوقدانان هرمزگان قدردانی شد.