استاندار آذربایجان غربی گفت: برای رسیدن به شاخص میانگین کشوری در حوزهٔ سرانهٔ فضای آموزشی، به ۹۷۲ مدرسه با ۹ هزار کلاس درس در استان نیاز داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی، در جلسهٔ شورای آموزش وپرورش و پشتیبانی نهضت سوادآموزی استان اظهار کرد: برای رسیدن به شاخص میانگین کشوری در حوزهٔ سرانهٔ فضای آموزشی به ۹۷۲ مدرسه با ۹ هزار کلاس درس در استان نیاز داریم.

وی با بیان اینکه اعتبارات دولتی پاسخگوی نیاز ساخت مدارس در استان نیست، افزود: باید از ظرفیت خیران و سایر منابع استفاده کنیم و این امر مستلزم حرکت جهادی و نهضتی است.

استاندار آذربایجان غربی از آماده بودن ۱۳۰ طرح برای افتتاح و کلنگزنی در استان خبر داد و تأکید کرد: تلاش میشود از همهٔ ظرفیتهای موجود برای توسعهٔ فضاهای آموزشی استان بهره گرفته شود.

در ادامهٔ این جلسه، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور با تأکید بر اینکه مأموریت این سازمان با ریشه کن کردن بیسوادی پایان نیافته است، گفت: نهضت سوادآموزی در دورهٔ جدید، علاوه بر ادامهٔ مبارزه با بیسوادی مطلق، به سمت توانمندسازی بزرگسالان و آموزش سوادهای نوین حرکت خواهد کرد.

علی سعیدی با اشاره به جایگاه تاریخی نهضت سوادآموزی افزود: این نهاد به عنوان یادگار امام راحل از ابتدای انقلاب اسلامی نقش مهمی در گسترش عدالت آموزشی ایفا کرده و امروز بر اساس آمار رسمی، بیش از ۹۵.۳ درصد جمعیت کشور باسواد هستند.

علی اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش وپرورش استان نیز در این جلسه با اعلام اینکه دوهزار و ۸۹۰ دانش آموز استثنایی در استان تحصیل میکنند، گفت: کمبود فضای آموزشی و ضرورت ارتقای وسایل نقلیهٔ رفت وآمد دانش آموزان از جمله مشکلات اساسی آموزش وپرورش استثنایی آذربایجان غربی است.

وی با اشاره به اجرای طرح مهر افزود: سال گذشته آموزش وپرورش استان در اجرای این طرح در رتبهٔ ۲۸ قرار داشت که با تلاشهای صورت گرفته، هم اکنون به رتبهٔ ۵ رسیده است.