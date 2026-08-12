فردا، مصادف با آخرین روز ماه صفر گروه سیار انتقال خون در شهر هرند استان اصفهان حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: گروه سیار اداره کل انتقال خون استان روز پنجشنبه ۲۲ مرداد مصادف با ۲۹ ماه صفر سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع) در آستان امام زاده اسحاق بن موسی کاظم شهر هرند حضور پیدا می‌کند.

کیان دهراب پور افزود: با توجه به اینکه هر سال در سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع)، هیئت‌های عزاداری از سراسر استان در آستان امامزاده اسحاق (ع) شهر هرند حضور دارند، گروه سیار اداره کل انتقال خون استان به دعوت فرمانداری و مردم شهر هرند در این برنامه معنوی حضور خواهند یافت تا عزاداران در این کار خداپسندانه شرکت کنند.

وی ادامه داد: عزاداران در شهر هرند از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ روز پنجشنبه ۲۲ مرداد با همراه داشتن کارت ملی می‌توانند در نذر خون خود، یاریگر بیماران نیازمند به فرآورده‌های خونی باشند.

دهراب‌پور افزود: آخرین روز ماه صفر، فردا، علاوه بر حضور گروه سیار این اداره کل در شهر هرند، مرکز اهدای خون خواجو شهر اصفهان از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ و پایگاه‌های انتقال خون خوانسار و گلپایگان از ساعت ۸ صبح تا۱۲ میزبان اهداکنندگان خون خواهد بود.