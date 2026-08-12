تلف شدن حدود ۶۰ راس دام سبک بر اثر سیلاب و بارندگی در کلیبر
مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان شرقی از تلف شدن حدود ۶۰ راس دام سبک در پی وقوع سیلاب و بارندگی در ییلاقات شهرستان کلیبر خبر داد.
وی افزود: دامهای تلف شده متعلق به دامداران روستای ورگهان بوده و بررسیهای لازم برای برآورد میزان خسارت وارده در حال انجام است.
مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان شرقی همچنین از وارد شدن خسارت به کندوهای زنبورداران شرفآبادی خبر داد و گفت: میزان دقیق خسارتهای ناشی از سیلاب و بارندگی در حال بررسی و ارزیابی کارشناسی است.
فرشی خاطرنشان کرد: دستگاههای مسئول در حال جمعآوری و بررسی گزارشهای میدانی مربوط به خسارتهای وارده هستند و میزان نهایی خسارت پس از تکمیل ارزیابیها اعلام خواهد شد.