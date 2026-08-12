تلف شدن حدود ۶۰ راس دام سبک بر اثر سیلاب و بارندگی در کلیبر

تلف شدن حدود ۶۰ راس دام سبک بر اثر سیلاب و بارندگی در کلیبر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، مجید فرشی اظهار کرد:بر اثر سیلاب و بارندگی‌های اخیر در ییلاقات شهرستان کلیبر حدود ۶۰ راس دام سبک تلف شد.

وی افزود: دام‌های تلف‌ شده متعلق به دامداران روستای ورگهان بوده و بررسی‌های لازم برای برآورد میزان خسارت وارده در حال انجام است.

مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان شرقی همچنین از وارد شدن خسارت به کندو‌های زنبورداران شرف‌آبادی خبر داد و گفت: میزان دقیق خسارت‌های ناشی از سیلاب و بارندگی در حال بررسی و ارزیابی کارشناسی است.

فرشی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول در حال جمع‌آوری و بررسی گزارش‌های میدانی مربوط به خسارت‌های وارده هستند و میزان نهایی خسارت پس از تکمیل ارزیابی‌ها اعلام خواهد شد.