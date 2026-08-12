به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: گزارشی مبنی بر برخورد سواری پراید با تراکتور در محور اورمیه_مهاباد اعلام و تیم نجاتگران پایگاه امداد و نجات حیدرآباد هلال احمر نقده بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

حمید محبوبی افزود: این حادثه ۵ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.