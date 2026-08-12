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مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: برخورد پراید و تراکتور در محور ارومیه _ مهاباد ۵ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: گزارشی مبنی بر برخورد سواری پراید با تراکتور در محور اورمیه_مهاباد اعلام و تیم نجاتگران پایگاه امداد و نجات حیدرآباد هلال احمر نقده بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.
حمید محبوبی افزود: این حادثه ۵ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.