رئیس جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از برخورد یک دستگاه پژو پارس با ال نود در محور میاندوآب – ارومیه خبر داد که در پی آن یک نفر جان باخت و پنج نفر مصدوم شدند.

برخورد پژو پارس و ال نود در محور میاندوآب – ارومیه، یک فوتی و ۵ مصدوم داشت

برخورد پژو پارس و ال نود در محور میاندوآب – ارومیه، یک فوتی و ۵ مصدوم داشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حمید محبوبی، افزود: گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه پژو پارس با ال نود در محور میاندوآب – ارومیه، حوالی سهراهی دارلک و نرسیده به روستای لج دریافت شد.

او اضافه کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات سه راهی دارلک مهاباد به محل اعزام شدند.

محبوبی با اشاره به اینکه این حادثه یک فوتی و پنج مصدوم بر جا گذاشته است، تصریح کرد: مصدومان پس از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند و پیکر فوتی حادثه نیز به مراجع ذی صلاح تحویل داده شد.